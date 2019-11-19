Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

Конфликт, вызванный отсутствием собственного помещения у Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева (НГДТ), разрешился, как минимум, на какое-то время. О его новом этапе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня на пресс-конференции художественный руководитель НГДТ Сергей Афанасьев разорвал свое заявление об уходе. Документ ему вернула вице-мэр Анна Терешкова. Узнав о намерении худрука муниципального театра уйти в отставку, она, по собственным словам, «не спала неделю».

«Сергей Афанасьев продолжает руководить своим театром! Реконструкция «Пионера» начнется в следующем году! Напоминаю, что впервые за 30 лет нашей командой было найдено помещение, затем сделан проект и сейчас приступаем к реконструкции!», - записала вчера вечером Анна Терешкова на свой странице в Facebook.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Сергей Афанасьев объявил о своей отставке. Свое решение он объяснил тем, что арендодатель забирает у НГДТ часть и без того небольшого помещения на Вокзальной магистрали, а это сделает работу театра невозможной. В свою очередь, городские власти пообещали, что найдут для НГДТ помещение на время ремонта в здании бывшего кинотеатра «Пионер».

18 ноября Сергей Афанасьев встретился с новосибирский губернатором Андреем Травниковым.