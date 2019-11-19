Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

Конфликт, вызванный отсутствием собственного помещения у Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева (НГДТ), разрешился, как минимум, на какое-то время. О его новом этапе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Сегодня на пресс-конференции художественный руководитель НГДТ Сергей Афанасьев разорвал свое заявление об уходе. Документ ему вернула вице-мэр Анна Терешкова. Узнав о намерении худрука муниципального театра уйти в отставку, она, по собственным словам, «не спала неделю».
«Сергей Афанасьев продолжает руководить своим театром! Реконструкция «Пионера» начнется в следующем году! Напоминаю, что впервые за 30 лет нашей командой было найдено помещение, затем сделан проект и сейчас приступаем к реконструкции!», - записала вчера вечером Анна Терешкова на свой странице в Facebook.
Как писали Sibnovosti.ru, ранее Сергей Афанасьев объявил о своей отставке. Свое решение он объяснил тем, что арендодатель забирает у НГДТ часть и без того небольшого помещения на Вокзальной магистрали, а это сделает работу театра невозможной. В свою очередь, городские власти пообещали, что найдут для НГДТ помещение на время ремонта в здании бывшего кинотеатра «Пионер».
18 ноября Сергей Афанасьев встретился с новосибирский губернатором Андреем Травниковым.
«По итогам встречи глава региона поручил министерству культуры проработать вопрос об оказании помощи мэрии Новосибирска по обеспечению финансирования текущей деятельности Новосибирского городского драматического театра под руководством С. Н. Афанасьева. Также губернатор поручил мэру Новосибирска урегулировать вопрос с арендой помещений для театра, обеспечив беспрепятственное функционирование НГДТ», - сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи.