Конкурс свадебных обрядов пройдет в Новосибирске

В Новосибирске состоится конкурс свадебных обрядов народов Западной Сибири. Местом проведения «Свадьбы на Оби» выбран ДК им. Октябрьской революции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участники представят сценические или этнографические варианты фрагментов свадебных обрядов, включающие в себя разнообразные танцевальные, музыкальные, музыкально-песенные и словесные произведения. Кроме того, как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, запланировано дефиле традиционных и стилизованных свадебных нарядов. Эта номинация получила название «От традиционного до современного: свадебный наряд от истоков до XXI века».

Конкурс пройдет 23 ноября. Его учредителем является региональное минкультуры.

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