Мэрия Новосибирска заинтересована в сохранении НГДТ под руководством Сергея Афанасьева

Новосибирская мэрия не получала заявление об уходе художественного руководителя Новосибирского городского драматического театра (НГДТ) Сергея Афанасьева. Кроме того, власти начали поиски для театра нового помещения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы ведем переговоры сейчас, чтобы площади эти оставить за театром. В любом случае, до того, как будет реконструировано здание на ул. Горького, мы найдем место, где разместить театр - или в этом же месте, или в другом. Мэрия работает над тем, чтобы сохранить учреждение, и чтобы Сергей Афанасьев также остался работать», - рассказала ТАСС вице-мэр Анна Терешкова.

Как писали Sibnovosti.ru, в интервью журналу «Театр» Сергей Афанасьев сказал, что подал заявление об уходе. Свое решение он объяснил тем, что арендодатель забирает у НГДТ часть и без того небольшого помещения на Вокзальной магистрали. Это сделает работу театра невозможной.

Напомним, что еще в 2017 году мэрия пообещала театру, работающему в статусе муниципального учреждения, переезд в здание кинотеатра «Пионер» на ул. Горького. Но по финансовым причинам этого до сих пор не произошло.

По данным информагентства, мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение департаменту культуры, спорта и молодежной политики помочь решить театру «квартирный вопрос».

Фото: спектакль «Гранатовый браслет», сайт Новосибирского городского драматического театра