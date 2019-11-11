Новосибирский городской драмтеатр может остаться без худрука

Сергей Афанасьев грозит уйти с поста художественного руководителя Новосибирского городского драматического театра (НГДТ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Свою позицию он объяснил ситуацией, сложившейся с театральным помещением.

«Я обратился к мэру с заявлением о том, что ухожу с должности художественного руководителя, потому что нет необходимых условий для работы театра. На протяжении 30 лет мы находимся в подвале, все это время нам обещают новое помещение. Но буквально на днях нам сообщили, что у нас отбирают верхний этаж, где располагается зрительское фойе и гардероб, фактически это говорит о закрытии театра. Я объявил о свое решении мэру, написал заявление, и у них есть две недели, чтобы как-то урегулировать этот вопрос», - сказал он в интервью журналу «Театр».

Сергей Афанасьев является основателем и бессменным художественным руководителем НГДТ, который неофициально называют «Театром Афанасьева». Днем рождения НГДТ считается 20 марта 1988 года, когда на сцене Новосибирского дома актеров был поставлен спектакль «Вечер французской комедии». Театр работает в статусе муниципального бюджетного учреждения.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2017 года власти Новосибирска объявили о том, что НГДТ займет помещения кинотеатра «Пионер», откуда муниципалитет выселил собственно кинотеатр сети «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн». В ноябре 2017-го мэр Анатолий Локоть говорил о том, что переезд может состояться не раньше, чем через два года. Но из-за финансовых проблем ремонт здания и переезд пришлось отложить.

Фото: электронный справочник 2ГИС