В Новосибирской филармонии появится виртуальный концертный зал

Открытие первого виртуального концертного зала в Новосибирской области назначено на 1 декабря 2019 года. Он будет работать в Новосибирской филармонии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Виртуальный зал позволит слушать концерты известных российских коллективов и солистов в онлайн-режиме и в записи, приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства», - говорится в сообщении на сайте регионального министерства культуры.

Уже 1 декабря в виртуальном зале можно будет услышать выступление известного музыкального критика Ярослава Тимофеева и трансляцию концерта, прошедшего в зале им. Чайковского. На следующий год запланированы прямые и отложенные трансляции концертов Московской филармонии, музыкальных спектаклей международного фестиваля в Экс-ан-Прованс, детских сказок с оркестром и летних музыкально-литературных вечеров. Кроме того, предполагаются трансляции аншлаговых программ Транссибирского арт-фестиваля.

Виртуальный зал создается по направлению «Цифровая культура» федерального проекта «Культура».

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области