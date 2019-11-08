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В Новосибирской филармонии появится виртуальный концертный зал

Главная Культура
Новосибирск
13:54 8 Ноября 2019
музыка, министерство, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Открытие первого виртуального концертного зала в Новосибирской области назначено на 1 декабря 2019 года. Он будет работать в Новосибирской филармонии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Виртуальный зал позволит слушать концерты известных российских коллективов и солистов в онлайн-режиме и в записи, приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства», - говорится в сообщении на сайте регионального министерства культуры.

Уже 1 декабря в виртуальном зале можно будет услышать выступление известного музыкального критика Ярослава Тимофеева и трансляцию концерта, прошедшего в зале им. Чайковского. На следующий год запланированы прямые и отложенные трансляции концертов Московской филармонии, музыкальных спектаклей международного фестиваля в Экс-ан-Прованс, детских сказок с оркестром и летних музыкально-литературных вечеров. Кроме того, предполагаются трансляции аншлаговых программ Транссибирского арт-фестиваля.

Виртуальный зал создается по направлению «Цифровая культура» федерального проекта «Культура».

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области

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