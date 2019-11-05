Фестиваль национальных литератур в Новосибирске

В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» прошел Фестиваль национальных литератур народов России. Его цель – сохранение и поддержка национальных языков и литератур, интеграция их в единое культурное и интеллектуальное пространство России. В течение двух дней гости фестиваля могли послушать лекции о самых разных языках – якутском, ненецком, чеченском и др. – и созданной на них литературе, посмотреть документальные фильмы. Некоторые участники этих встреч выступили с музыкальными номерами.

Фото: Антон Веселов