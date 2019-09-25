В Республике Алтай состоится конкурс сказителей

В Горно-Алтайске 5 октября пройдет международный курултай сказителей. Он предполагает конкурсную программу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для участие в мероприятии приглашены ученики школ искусств, сказители и исполнители горлового пения, специалисты в области устного народного творчества. Свое мастерство они продемонстрируют на сцене Национального театра.

«Конкурсная программа… пройдет среди молодых исполнителей в возрасте 9-15 лет в четырех номинациях: «Виды горлового пения», «Виды горлового пения в ансамблевом исполнении», «Сказительское искусство», «Речитативное сказание», - отмечается в сообщении на официальном сайте Республики Алтай.

Организаторы конкурса подчеркивают, что в этом соревновании исполнителей не допускается использование фонограмм и эстрадных аранжировок.

Целью курултая является сохранение традиционного сказительского искусства исполнения героических сказаний горловым пением.

Фото: сайт министерства культуры Республики Алтай