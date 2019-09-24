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У новосибирских домофонов обнаружили музыкальный слух и голос

Главная Культура
Новосибирск
17:39 24 Сентября 2019
голос, музыка, альбом
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске с помощью домофонов записали альбом электронной музыки. В него вошло шесть танцевальных треков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для создания композиций были использованы звуки города и голоса реальных жителей, которые разговаривали с помощью домофона.

«Главными звуками треков стали лающие собаки, сигналящие машины и хлопающие двери. В записи камер домофонов попали обсуждение покупки пива на вечер и приглашение девушки на танец», – рассказал руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин.

В обработке музыкальных и немузыкальных звуков принимали участие сибирские диджеи. Альбом «DJ Домофон» размещен в соцсети «ВКонтакте». К настоящему времени он набрал около 1,4 тыс. прослушиваний.

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