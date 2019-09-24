В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Ангел в тумане». Это собрание картин одного из самых известных новосибирских художников - Александра Шурица (1945-2017). Выставка приурочена к 50-летию со дня приезда мастера в Новосибирск после окончания Московского высшего художественно-промышленного училища. Всего в экспозиции около 70 работ. Выставка продлится до 20 октября.
Новосибирские полвека Александра Шурица
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Новосибирск16:38 24 Сентября 2019 версия для печати
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