В Бурятии оцифруют книжные памятники

Национальная библиотека республики в рамках национального проекта «Культура» начала переводить книжное наследие Бурятии в электронный формат, сообщает «Радио Сибирь».

Для наполнения Национальной электронной библиотеки страны будут оцифрованы 40 книжных памятников — это первые издания книг на бурятском языке 20-30х годов (из коллекции бурятских книг на старо/монгольской, латинской и кириллической графике).

Всего же до 2024 года планируется оцифровать 48 тыс изданий для Национальной электронной библиотеки.