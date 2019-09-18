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В Бурятии оцифруют книжные памятники

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Новосибирск
13:11 18 Сентября 2019
книги, бурятия, библиотека
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Национальная библиотека республики  в рамках национального проекта «Культура» начала переводить книжное наследие Бурятии в электронный формат, сообщает «Радио Сибирь».

Для наполнения Национальной электронной библиотеки страны будут оцифрованы 40 книжных памятников — это первые издания книг на бурятском языке 20-30х годов (из коллекции бурятских книг на старо/монгольской, латинской и кириллической графике).

Всего же до 2024 года планируется оцифровать 48 тыс изданий для Национальной электронной библиотеки.

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