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В Новосибирске домофон использовали для профессиональной фотосъемки

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Новосибирск
15:25 11 Сентября 2019
фотография, выставка, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске открылась выставка фотографий, сделанных на работающий домофон. Она призвана продемонстрировать возможности «умных» технологий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Технология «умный домофон» позволяет выводить изображение с камеры домофона на экран смартфона через приложение «Мой дом». Съемки для выставки были сделаны на домофон в многоэтажном доме одного из спальных районов Новосибирска. Фотомоделями стали дети в возрасте от полутора до десяти лет. Фотосессия прошла под руководством Натальи Еремеевой, снимавшей для журналов La Belle Kidz, Vogue, Babiekins Magazine и Poster Child Mag.

«Съемка показывает, насколько глубоко в нашу жизнь проникли «умные технологии». Вы можете слушать музыку через утюг, узнавать погоду по холодильнику с Wi-fi и делать качественные и забавные фотографии на «умный домофон» в двери вашего подъезда», - рассказал руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» (инициатор проекта) Дмитрий Мишин.

Из 120 тыс. кадров в итоге было отобрано 1 тыс. Выставка работает в течение сентября в торгово-развлекательном центре «Мега».

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