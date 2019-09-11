В Новосибирске домофон использовали для профессиональной фотосъемки

В Новосибирске открылась выставка фотографий, сделанных на работающий домофон. Она призвана продемонстрировать возможности «умных» технологий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Технология «умный домофон» позволяет выводить изображение с камеры домофона на экран смартфона через приложение «Мой дом». Съемки для выставки были сделаны на домофон в многоэтажном доме одного из спальных районов Новосибирска. Фотомоделями стали дети в возрасте от полутора до десяти лет. Фотосессия прошла под руководством Натальи Еремеевой, снимавшей для журналов La Belle Kidz, Vogue, Babiekins Magazine и Poster Child Mag.

«Съемка показывает, насколько глубоко в нашу жизнь проникли «умные технологии». Вы можете слушать музыку через утюг, узнавать погоду по холодильнику с Wi-fi и делать качественные и забавные фотографии на «умный домофон» в двери вашего подъезда», - рассказал руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» (инициатор проекта) Дмитрий Мишин.

Из 120 тыс. кадров в итоге было отобрано 1 тыс. Выставка работает в течение сентября в торгово-развлекательном центре «Мега».