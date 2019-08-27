Егору Летова и Янке Дягилевой посвятят спектакль в Новосибирске

Весной 2020 года в Новосибирске выйдет спектакль, посвященный сибирским рок-певцам Егору Летова и Янке Дягилевой. Его поставят в театре «Глобус», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это будет музыкальный спектакль, он сейчас в работе. Мы все немного выросли в том времени, это все прошло через нас. Это уже какая-то классика. Идея возникла в голове режиссера Олега Липовецкого, и мы поняли, что для нас это тоже интересно», - процитировал ТАСС главного режиссера театра Алексея Крикливого.

По данным информагентства, рабочее название спектакля – «Полкоролевства». Так называется одна из песен Янки Дягилевой.

Омич Егор Летов (1964-2008), создавший группу «Гражданская оборона», считается основоположником русского панк-рока. Новосибирская певица Янка Дягилева (1966-1991) была его близкой подругой.

Как писали Sibnovosti.ru, в трехкомнатной «хрущевке» в доме №5 на ул. Петра Осминина в Омске планируется открыть музей Егора Летова. Здесь долгое время жил и творил музыкант. В апреле прошлого года стало известно, что в Новосибирске власти взяли под охрану одноэтажный дом на углу ул. Ядринцевской и Семьи Шамшиных, где жила Янка Дягилева.

Открывающийся театральный сезон будет для «Глобуса» 90-м.

Фото: сайт новосибирского академического молодежного театра «Глобус»