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Телеканал «Продвижение» запускает ретроспективу - показы фильмов-победителей фестиваля «Россия»

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Новосибирск
15:57 21 Августа 2019
кинофестиваль, кино, телеканал, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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В преддверии XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге 1-6 октября, телеканал «Продвижение» запускает ретроспективу - показы фильмов-победителей фестиваля разных лет.

Ретроспектива  откроется  специальной серией интервью с кинодокументалистами, киноведами, режиссерами, сценаристами под общим названием «Проект 123/19».

Председатель Отборочной комиссии фестиваля Андрей Шемякин рассказал Международному пресс-центру МКР-Медиа, что «фестивали игрового кино сейчас понемногу открывают кино документальное».

«Например, «Вече» Светланы Дружининой в Великом Новгороде.  Я не назову явных лидеров среди фестивалей документального кино просто потому, что процесс пошел «ветвиться». Есть определенная логика у каждого фестиваля, которая позволяет или не позволяет документальному кино добавиться в его концепцию. Вот, например, прекрасный фестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке принципиально не берет в свои конкурсы документалистику: организаторы держатся того формата, который однажды нашли. И я их понимаю и нисколько не осуждаю. В то же время фестивалей-мутантов, которые легко совмещают и то, и другое, сейчас больше всего. Именно поэтому прямая конкуренция, пожалуй, и невозможна», - сказал он.

По словам Андрея Шемякина, формируя программу фестиваля «Россия», он и его коллеги с опорой на собственный опыт старались подобрать фильмы так, чтобы от первого дня до последнего они составили единую картину, и зритель, выходя из зала в последний день фестиваля, уловил эту бы эту целостность.

Телеканал «Продвижение» стал генеральным информационным партнером XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» и учредил специальную номинацию в рамках основного конкурса телевизионных документальных фильмов «За сохранение и развитие теледокументалистики». Фильм, победивший в данной номинации, будет награжден памятной статуэткой и получит право телевизионной премьеры на телеканале «Продвижение».

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