Юбилей новосибирского «Красного факела» получил оргкомитет

Программа празднования 100-летия новосибирского драматического театра «Красный факел» должна быть подготовлена к 1 ноября 2019 года. Юбилей театр отмечает в 2020 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дата содержится в постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Документ вышел сегодня.

«Провести в 2020 году мероприятия, посвященные 100-летию государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел», - говорится в нем.

Согласно постановлению, создается оргкомитет по проведению празднования. Его возглавил сам руководитель региона.

Театр «Красный факел» был создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров во главе с режиссером Владимиром Константиновичем Татищевым. 11 лет «Красный факел» был передвижным, а в 1932 году получил здание в Новосибирске. Превью юбилейного сезона театр проводит 20 августа.

Фото: сайт театра «Красный факел»