«Три вороны» в Новосибирске: всё закончится «Свинополисом»

Завтра в Новосибирске стартует международный фестиваль уличных театров «Три вороны». Приглашенные коллективы попробуют разные форматы представлений и выступят на разных площадках, а в ряде случаев и вовсе обойдутся без них, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инициатором и организатором фестиваля выступает новосибирский молодежный драматический театр «Первый театр». Откроется он пранк-променадом «Неявные воздействия» московского режиссера Всеволода Лисовского. По словам директора «Первого театра» Юлии Чуриловой, его маршрут неизвестен даже организаторам.

Променад «Индивидуальные переживания» режиссера Полины Кардымон пройдет для каждого зрителя индивидуально. Все они получат на смартфоны индивидуальные ссылки на маршруты по Новосибирску, которые можно будет пройти, слушая стихи Андрея Жданова и Егора Зайцева. А для того, чтобы увидеть спектакль с непроизносимым названием «В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.», придется отправиться в поле у поселка Элитное.

Завершится фестиваль представлением польской команды Teatr Biuro Podrozy «Свинополис» на Михайловской набережной в традиционной форме уличного театра.

Фестиваль продлится до 15 сентября. Его финансирование осуществляется по национальному проекту «Культура». По данным заместителя министра культуры Новосибирской области Евгения Сазонова, бюджет «Трех ворон» составил около 2 млн руб.