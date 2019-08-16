16 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Три вороны» в Новосибирске: всё закончится «Свинополисом»

Главная Культура
Новосибирск
18:22 16 Августа 2019
театр, фестиваль, спектакли
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Завтра в Новосибирске стартует международный фестиваль уличных театров «Три вороны». Приглашенные коллективы попробуют разные форматы представлений и выступят на разных площадках, а в ряде случаев и вовсе обойдутся без них, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инициатором и организатором фестиваля выступает новосибирский молодежный драматический театр «Первый театр». Откроется он пранк-променадом «Неявные воздействия» московского режиссера Всеволода Лисовского. По словам директора «Первого театра» Юлии Чуриловой, его маршрут неизвестен даже организаторам.

Променад «Индивидуальные переживания» режиссера Полины Кардымон пройдет для каждого зрителя индивидуально. Все они получат на смартфоны индивидуальные ссылки на маршруты по Новосибирску, которые можно будет пройти, слушая стихи Андрея Жданова и Егора Зайцева. А для того, чтобы увидеть спектакль с непроизносимым названием «В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.», придется отправиться в поле у поселка Элитное.

Завершится фестиваль представлением польской команды Teatr Biuro Podrozy «Свинополис» на Михайловской набережной в традиционной форме уличного театра.

Фестиваль продлится до 15 сентября. Его финансирование осуществляется по национальному проекту «Культура». По данным заместителя министра культуры Новосибирской области Евгения Сазонова, бюджет «Трех ворон» составил около 2 млн руб.  

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Культура / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Красноярск готовится к фестивалю уличной культуры

Красноярск готовится к фестивалю уличной культуры

15 Августа 2019 г.
Он состоится 24 августа в Центре экстремального спорта «Спортэкс»
Новости Новосибирска: Собираемся на фестиваль в Подмоклове вместе с TV BRICS: что посетить по дороге на уникальный опен-эйр

Собираемся на фестиваль в Подмоклове вместе с TV BRICS: что посетить по дороге на уникальный опен-эйр

9 Августа 2019 г.
Организаторы намерены соединить в одном пространстве раннюю русскую музыку и подлинный фольклор
Новости Новосибирска: Исчезнувшее деревянное новосибирское панно всплыло на аукционе

Исчезнувшее деревянное новосибирское панно всплыло на аукционе

6 Августа 2019 г.
За «Рождение Оби» попросили $300 тысяч
Новости Новосибирска: Научные открытия запечатлели на стенах НГТУ НЭТИ

Научные открытия запечатлели на стенах НГТУ НЭТИ

5 Августа 2019 г.
В новосибирском фестивале «Графит науки» приняли участие художники из разных городов России
Новости Новосибирска: Телеканал «Продвижение» и kino-teatr.ru представят совместный проект на фестивале «Душоновские маневры-2019»

Телеканал «Продвижение» и kino-teatr.ru представят совместный проект на фестивале «Душоновские маневры-2019»

3 Августа 2019 г.
Просветительский онлайн-проект «Деконструкция» предназначен для любителей истории и кинематографа.
Новости Новосибирска: TV BRICS расскажет о неизвестной русской музыке на фестивале в Подмоклове

TV BRICS расскажет о неизвестной русской музыке на фестивале в Подмоклове

2 Августа 2019 г.
Более трех тысяч гостей ожидают организаторы V ежегодного музыкального фестиваля под открытым небом в подмосковном Подмоклове 10 августа 2019 года.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

15 Августа 2019 г.
Компания вложила в проект 105 млн рублей
Новости Новосибирска: В Горно-Алтайске распробовали гастрофестиваль

В Горно-Алтайске распробовали гастрофестиваль

13 Августа 2019 г.
За два выходных дня его посетило около 20 тыс. человек
Новости Новосибирска: В Новосибирской области стало больше врачей и меньше больничных коек

В Новосибирской области стало больше врачей и меньше больничных коек

14 Августа 2019 г.
Новосибирскстат подвел итоги развития здравоохранения региона за 2015-2018 годы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356