Красноярск готовится к фестивалю уличной культуры

В Красноярске состоится фестиваль уличной культуры «Хип-хоп линия». Между собой будут соревноваться около 400 молодых артистов в направлениях рэп, битбокс, хаус, локинг, хип-хоп, брейкинг и другие. Победители получат кубки и денежные призы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В состав жюри входят призеры и победители всероссийских и международных конкурсов и баттлов. Таланты артистов оценят по нескольким критериям: оригинальность исполнения, музыкальность, синхронность, сложность, ритмичность и креативность. В каждой номинации будет определен победитель», - сообщили в пресс-службе Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 16 августа по ссылке.

Фестиваль состоится 24 августа в Центре экстремального спорта «Спортэкс» на острове Отдыха в Красноярске.