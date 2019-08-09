Собираемся на фестиваль в Подмоклове вместе с TV BRICS: что посетить по дороге на уникальный опен-эйр

Юбилейный V Ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом в подмосковном Подмоклове пройдет при поддержке Международной медиасети TV BRICS 10 августа 2019 года. Тема этого года отражена в названии — «Неизвестная русская музыка». Open-air в Подмоклове – это попытка заглянуть вглубь истории и понять свои корни. Организаторы подчеркивают смелость идеи – во время однодневного фестиваля они намерены соединить в одном пространстве две параллельно существовавшие культуры: раннюю русскую музыку «до Глинки» и подлинный фольклор.

Для тех, кто собирается посетить в грядущие выходные уникальный фестиваль, организаторы составили настоящую дорожную карту достопримечательностей южного Подмосковья. TV BRICS расскажет, как правильно построить маршрут, чтобы посетить самые значимые места!

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» – Антон Павлович Чехов прожил здесь семь лет, с 1892 по 1899 год. Благодаря родственникам писателя, дом наполнился мемориальными предметами, которые имеют непосредственное отношение к Антону Павловичу и членам его семьи. Коллекция музея сейчас состоит из 30 тысяч предметов, среди которых вы сможете увидеть даже знаменитое пенсне А. П. Чехова. Адрес: городской округ Чехов, село Мелихово.

Музей писем А. П. Чехова – по инициативе местной интеллигенции и при активном участии А.П. Чехова в августе 1893 года был организован сбор подписей для подачи прошения в Московский почтово-телеграфный округ, а затем и сбор добровольных пожертвований на строительство здания почты. 2 января 1896 года состоялось ее открытие. О внутреннем устройстве и работе расскажет экспозиция «История почтового дела в Лопасне». Адрес: г. Чехов, ул. Чехова, д. 4а.

Музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» – памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – XIX веков федерального значения. Экспозиция музея посвящена истории семейных и дружеских связей владельцев усадьбы Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Хотя музей еще очень молод, он уже располагает интересной экспозицией, посвященной хозяевам и гостям усадьбы, их быту, досугу, их вкладу в историю и культуру России. Адрес: г. Чехов, ул. Пушкина, д. 10.

Город Серпухов – древний город Подмосковья, упоминания о котором встречаются еще в начале 14 века, в ближайшее время он будет включен в Золотое кольцо России. В городе находятся старейшие монастыри страны – Высоцкий монастырь, основанный в 1374 году, и Владычний монастырь, основанный в 1360 году. В Историко-художественном музее Серпухова представлена крупнейшая картинная галерея Подмосковья.

Тульский кремль – памятник русского оборонного зодчества XVI в. В экспозиции также представлены: макет Тульского кремля XVII века, уменьшенного в 130 раз, и копия трехэтажного боярского дома. Адрес: г. Тула, Кремль.

Ясная Поляна – музей-усадьба, принадлежавшая сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. В ней 28 августа 1828 г. родился Лев Николаевич Толстой, здесь он провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII – начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Адрес: Тульская область, Щекинский район, п/о Ясная Поляна.

Музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова – усадьба, парк и музей в сосновом лесу Тульской области. Музейный комплекс представлен необычной архитектурой, интереснейшей экспозицией, в числе которой диорама Поленова. «Желание моё устроить музей осуществилось, когда нам удалось соорудить на берегу Оки дом, приспособленный к размещению коллекций, и я несказанно радуюсь, когда вижу, как приходят посетители и разглядывают наши собрания. Приходят целые экскурсии из ближайших городов, школ, из деревень, крестьяне и крестьянки с детьми», - В.Д. Поленов. Адрес: Тульская обл., Заокский р-н., п/о Страхово.

Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново» – усадьба-парк с яблоневым садом, каскадами прудов и музеем. Наиболее ценными экспонатами музея являются подлинники писем, датированные 1826 годом, научная библиотека Андрея Тимофеевича Болотова, его электрическая машина. Посетив музей, вы сможете узнать о жизни удивительного человека, одного из первых создателей пейзажного парка в России, главного распространителя картофеля и помидоров, создателя первого кодового замка, создателя первого в России детского театра. А кроме того, попробовать чай с любимыми травами Андрея Тимофеевича и тульским пряником.

Приокско-Террасный заповедник – единственный заповедник Московской области. Находится в 12 км от города Серпухов. Один из самых маленьких заповедников России, однако на площади около 5 тыс. га обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих. Заповедник открыт для экотуризма, и только здесь вы сможете встретить стадо зубров, прогуливаясь по лесу.

Фестиваль в Подмоклове будет длиться в течение всего дня, с 9 до 20:00 и начнется с литургии времен Петра I в исполнении ансамбля «Хронос». На протяжении дня будут действовать лекторий и площадка мастер-классов: здесь гости смогут научиться изготовлению музыкальных инструментов (кугиклов и пищиков), лепке из глины, кадрили, пряничной росписи, созданию традиционной куклы, посетят пленэр. В рамках лектория фестиваля научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Кирилл Владимирович Постернак расскажет, как менялся облик русского храма на рубеже XVII—XVIII веков, Полина Литвиненко познакомит юных посетителей фестиваля с основными этапами развития европейской архитектуры, Филипп Маяков представит личную коллекцию расписных прялок, а также многое расскажет о традициях росписи.

Познакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте https://podmoklovo-fest.ru.

Фестивали классической музыки в Подмоклове – явление уникальное во всех смыслах. С 2014 года они проходят на живописном берегу Оки, на территории исторического парка усадьбы Подмоклово. Идеей организаторов было и остается привлечение внимания к выдающемуся памятнику петровского барокко – церкви Рождества Богородицы в Подмоклове. Храм является одним из наиболее интересных сооружений петровской эпохи, воплотивших в себе черты западноевропейского барокко. Поставленное на высоком берегу Оки, кирпичное здание церкви представляет собой двусветную ротонду, перекрытую высоким куполом и завершенную световым барабаном.

Справка: TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.