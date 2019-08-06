Исчезнувшее деревянное новосибирское панно всплыло на аукционе

Обнаружено считавшееся утерянным новосибирское панно «Рождение Оби». Оно оказалось выставленным на интернет-аукцион со стартовой ценой $300 тыс., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О находке рассказал на свой странице в Facebook краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев. По его данным, деревянное панно исчезло после пожара в здании речного вокзала, случившегося в 2003 году.

Автор панно – советский художник Владимир Сокол. Произведение размером 4х15 м было создано в 1976 году и принадлежало муниципалитету. «Рождение Оби» изображает слияние рек Бия и Катунь.

«На сайте аукциона написано, что оно (панно) находится в Новосибирске, на складе, все остальные подробности – у продавца. Продавец, насколько я знаю, на связь не выходит», - прокомментировал ситуацию ТАСС господин Голодяев.

Фото: изображение лота на сайте интернет-аукционе