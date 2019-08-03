Телеканал «Продвижение» и kino-teatr.ru представят совместный проект на фестивале «Душоновские маневры-2019»

Офлайн-премьера проекта «Деконструкция» состоится в рамках XXI военно-исторического фестиваля «Душоновские манёвры» при поддержке информационного партнёра мероприятия, телеканала «Продвижение». Участники фестиваля смогут первыми увидеть новые серии проекта, в которых историк, писатель Клим Жуков расскажет о последнем фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Специальные показы новых серий «Деконструкции» запланированы в рамках научной конференции, приуроченной к 140-летию Иосифа Сталина.

Мероприятие пройдет в два этапа: 3 августа в селе Душоново городского округа Щёлково Московской области и 24-25 августа в усадьбе Гребнево городского округа Щёлково Московской области. Просветительский онлайн-проект «Деконструкция» предназначен для любителей истории и кинематографа.

Проект анализирует отображение мировой истории в кинематографе: от классики до современных картин, от киноэпопей до телесериалов на историческую тему. Авторы идеи предлагают зрителю пересмотреть знакомые ему фильмы, взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Каждый выпуск посвящен отдельному кинопроизведению, в основе которого лежат реальный исторический сюжет, личность, эпоха. Эксперты проекта – историки, реконструкторы, писатели и журналисты – разберут каждый фильм по кирпичикам и не оставят камня на камне, чтобы найти историческую правду и художественный вымысел.

Ведущая проекта, художник по костюмам, модельер Кристина Егорова и гости студии обсуждают выбранный фильм или сериал с точки зрения отображения в нем исторической действительности, вместе пытаются найти черты той или иной эпохи и грубые несоответствия, ошибки или анахронизмы.

Историк-писатель Клим Жуков – первый гость проекта – рассказывает, насколько приближено к действительности изображение средневековых язычников, викингов-данов и христиан-саксов, так ли выглядели викинги в IX веке, грамотно ли поставлены батальные сцены в фильме, в чем главная черта женских образов, достоверно ли показаны реальные исторические личности.

О фестивале

Фестиваль «Душоновские манёвры» проводится с 1998 года. Он является одним из первых в России и старейших в Европе военно-исторических фестивалей. Основные особенности события – мультиэпоховость, интерактивность. Ежегодно в программе фестиваля проводятся реконструкции разных исторических эпох, показательные турниры и поединки, конное шоу, выставка военной и ретро техники, гастрономические мероприятия, исторические кинопоказы. В 2019 году генеральным информационным партнером фестиваля выступает телеканал «Продвижение».