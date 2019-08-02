TV BRICS расскажет о неизвестной русской музыке на фестивале в Подмоклове

Более трех тысяч гостей ожидают организаторы V ежегодного музыкального фестиваля под открытым небом в подмосковном Подмоклове 10 августа 2019 года. Юбилейное мероприятие пройдет при поддержке Международной медиасети TV BRICS.

Участники из 60 регионов страны соберутся на крупнейшем празднике народного творчества и старинных традиций. В Год театра организаторы сделали акцент на театрализованных представлениях и подготовили масштабную развлекательно-образовательную программу: мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этномаршрутами России, гости смогут поучиться у гончаров и кузнецов и поучаствовать в древнерусских играх.

Фестивали классической музыки в Подмоклове – явление уникальное во всех смыслах. С 2014 года они проходят на живописном берегу Оки, на территории исторического парка усадьбы Подмоклово, отмечает TV BRICS. Идеей организаторов было и остается привлечение внимания к выдающемуся памятнику Петровского барокко – церкви Рождества Богородицы в Подмоклове. Храм является одним из наиболее интересных сооружений Петровской эпохи, воплотивших в себе черты западноевропейского барокко. Поставленное на высоком берегу Оки кирпичное здание церкви представляет собой двусветную ротонду, перекрытую высоким куполом и завершенную световым барабаном.

Организаторы подчеркивают смелость идеи: во время однодневного фестиваля они намерены соединить в одном пространстве две параллельно существовавшие культуры: раннюю русскую музыку «до Глинки» и подлинный фольклор.

Уникальная концепция оупен-эйра – его ключевой признак – аутентичное исполнение старинной музыки. Она предполагает использование подлинников или копий исторических инструментов и знание традиций исполнения.

Вторая особенность фестиваля в Подмоклове – впечатляющий состав участников: большинство выступающих мэтров – профессора Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Благодаря качеству мероприятия, а также энтузиазму участников и организаторов, он уже превратился в событие федерального масштаба и стал ожидаемым событием среди меломанов и туристов. Послушать выдающихся музыкантов приезжают гости из разных уголков страны и даже из-за рубежа.

В этом году темой фестиваля в Подмоклове будет «Неизвестная русская музыка». Участие в фестивале примут оркестр «Pratum Integrum», хор «Интрада», вокальный ансамбль «Хронос», «L'esprit du vent» – коллективы, известные во всем мире. В их репертуар входят редко исполняемые произведения русских композиторов XVII-XVIII вв. Эта музыка будет сопоставляться с русским фольклором в исполнении ансамблей «Под облаками», «Соборяне», «Нерехтский рожечный хор», «Веретенце». Знакомство зрителя с редко исполняемой музыкой 17-18 вв. и аутентичным фольклором пройдет не только в рамках концерта, но и через участие в мастер-классах и лекциях, которые раскроют фольклорную, музыкальную и историческую темы.

Художественный руководитель фестиваля, аспирантка Московской консерватории Вера Воронежская рассказывает:

«Многие европейские ансамбли экспериментировали с сочетанием композиторской и народной музыки до нас. Но у русского фольклора есть отличительная черта. Существуя параллельно с классической культурой, он почти не ассимилировался и дошел до наших дней в архаическом виде. Мы имеем дело с очень ярким, самобытным музыкальным языком, который не менее интересен, чем принципы, которыми пользовались профессиональные композиторы. В пространстве фестиваля будут звучать и фольклор, и академическая, и духовная музыка. Высокое и низовое, рафинированное и почвенное, аристократичное и народное вместе…»

Фото с сайта foto-tula.ru