Новосибирцы в объективе американского фотографа

Музей Новосибирска открыл уличную выставку фотографий американского журналиста Натана Фарба. Они были сделаны в 1977 году, когда американец приехал в Новосибирск и фотографировал здесь желающих советских граждан. В прошлом году Натан Фарб вновь посетил сибирский город и даже встретил некоторых горожан, которые позировали ему более 40 лет назад. Он и предложил организовать эту выставку, которая теперь работает в сквере у НОВАТа.