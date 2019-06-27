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Новосибирцы в объективе американского фотографа

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Новосибирск
13:15 27 Июня 2019
выставка, фотография, американец
Автор: Sibnovosti.ru
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Музей Новосибирска открыл уличную выставку фотографий американского журналиста Натана Фарба. Они были сделаны в 1977 году, когда американец приехал в Новосибирск и фотографировал здесь желающих советских граждан. В прошлом году Натан Фарб вновь посетил сибирский город и даже встретил некоторых горожан, которые позировали ему более 40 лет назад. Он и предложил организовать эту выставку, которая теперь работает в сквере у НОВАТа.  

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