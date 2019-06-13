В Новосибирске объединили балеты Асафа Мессерера и Джорджа Баланчина

С 12 по 14 июня в Новосибирске на большой сцене НОВАТа проходят премьерные показы трех одноактных балетов. В их числе - «Класс-концерт» советского хореографа Асафа Мессерера, а также «Рубины» и «Тема с вариациями» американца Джорджа Баланчина. В спектакле 14 июня, который закроет балетный сезон, примут участие звезды российского балета из НОВАТа, Большого театра и петербургского Михайловского театра.