С 12 по 14 июня в Новосибирске на большой сцене НОВАТа проходят премьерные показы трех одноактных балетов. В их числе - «Класс-концерт» советского хореографа Асафа Мессерера, а также «Рубины» и «Тема с вариациями» американца Джорджа Баланчина. В спектакле 14 июня, который закроет балетный сезон, примут участие звезды российского балета из НОВАТа, Большого театра и петербургского Михайловского театра.
В Новосибирске объединили балеты Асафа Мессерера и Джорджа Баланчина
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Новосибирск14:13 13 Июня 2019 версия для печати
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