Тюменские русисты заявили об обнаружении нового союза в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета сообщи, что обнаружили новый союз в русском языке – «в смысле». Об этом сообщается на сайте вуза.

В работе лингвисты рассмотрели типы контекстов, включающих сочетание «в смысле» в союзной функции. «В современной русской речи единица в смысле часто употребляется в функции союза, причём уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), – рассказала доцент кафедры русского языка Наталья Кузнецова. – Практически во всех функциях союз в смысле выступает как синоним союза то есть».

Известно, что язык не терпит избыточности и дублетов как в значении, так и в грамматическом выражении. Исследователи полагают, что причина кроется в этимологической связи союза «в смысле» с существительным смысл. Конструкции с союзом «в смысле» отражают динамику порождения речи, формирования смысла высказывания.

В основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы смысл с предлогом в. Причем оказалось, что контексты, в которых в смысле выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объёма вхождения лексемы «смысл» с предлогом «в» (968 примеров).

«Если признать за единицей в смысле статус союза, нужно в первую очередь определиться с тем, что он соединяет, – отметила Кузнецова. – Первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века. Всплеск частотности приходится на последние 30 лет. В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть «в смысле» в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы».



Фото с сайта https://www.utmn.ru

