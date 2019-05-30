Новый музей на Алтае представляет острог XVIII

В Республике Алтай создан новый музей. Открытие «Форта Куюм» назначено на 1 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта «Библиотека сибирского краеведения», музей представляет собой полномасштабную реконструкцию русского деревянного пограничного острога. Казаки, осваивавшие сибирские просторы, строили их для защиты от кочевников. Народы южного Алтая до середины XVIII века входили в состав Джунгарского ханства.

В составе музея есть не только система защитных сооружений, но пороховой погреб, продовольственный амбар и другие помещения. Музей расположен в Чемальском районе Республики Алтай. Ближайшие к нему населенные пункты - села Узнезя и Элекмонар.

Проектированием частного музея «Форт Куюм» занималось новосибирское «Сибирское музейное агентство». В числе других его проектов – подготовка создания музейно-туристического комплекса «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор» в Новосибирской области.

Фото: сайт «Библиотека сибирского краеведения»