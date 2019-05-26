В Новосибирске открылся международный фестиваль кукольных театров

Сегодня в Новосибирске открылся первый международный фестиваль театров кукол «Перекресток», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В нем принимают участие 15 театральных коллективов.

Как рассказал директор Новосибирского областного театр кукол Юрий Горлатых, коллектив театра при поддержке городских и областных властей готовился к фестивалю 2,5 года. В Новосибирск съехались артисты из семи стран. Без организационных проблем, конечно, не обошлось – у испанцев до последнего момента были проблемы с визами, у шведов по дороге потерялся багаж. Но в результате, как отметил Юрий Горлатых, «все, кто планировались, - приехали».

Спектакли пройдут в течение недели сразу на нескольких площадках. Помимо сцены Новосибирского областного театра кукол их можно будет увидеть также в студенческом театре «Пуля», Доме культуры им. Октябрьской революции, театра «Красный факел». Жюри возглавил один из ведущих отечественных специалистов в области театра кукол Виктор Шрайман.

Фестиваль открылся шествием участников по ул. Ленина, а первым спектаклем его программы стала работа Санкт-Петербургского театра кукол Karlsson Haus «Вот я. История Ежика, Ослика и Медвежонка».