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«Подиум» - премьера новосибирской школы фламенко

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Новосибирск
15:41 24 Апреля 2019
премьера, школа, танцы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Самая крупная школа фламенко в Новосибирске La Gracia, которой в апреле исполнилось девять лет, выпустила новый спектакль «Подиум». Это уже 12-я постановка школы, в которой занимается более 50 человек в возрасте от пяти до 68 лет. Как рассказала руководитель школы Ангелина Кузнецова, однажды было решено делать не просто отчетные концерты, а ставить спектакли. Сначала представление давали для родственников и знакомых, а теперь – для всех желающих познакомиться с андалусским танцем. Все спектакли идут с аншлагом, а яркие платья с воланами и шали с кистями, алые веера, пение и гитара не оставляют зрителей равнодушными.

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