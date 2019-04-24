«Подиум» - премьера новосибирской школы фламенко

Самая крупная школа фламенко в Новосибирске La Gracia, которой в апреле исполнилось девять лет, выпустила новый спектакль «Подиум». Это уже 12-я постановка школы, в которой занимается более 50 человек в возрасте от пяти до 68 лет. Как рассказала руководитель школы Ангелина Кузнецова, однажды было решено делать не просто отчетные концерты, а ставить спектакли. Сначала представление давали для родственников и знакомых, а теперь – для всех желающих познакомиться с андалусским танцем. Все спектакли идут с аншлагом, а яркие платья с воланами и шали с кистями, алые веера, пение и гитара не оставляют зрителей равнодушными.