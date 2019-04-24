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Новосибирский музей «Россия – моя история» сделали отдельным учреждением

Главная Культура
Новосибирск
09:29 24 Апреля 2019
музей, постановление, история
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Музей «Россия – моя история» выведен из структуры Новосибирского краеведческого музея. Теперь он будет работать в статусе самостоятельного учреждения культуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Реорганизация управления музеями утверждена распоряжением правительства Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников подписал его 22 апреля.

«Реорганизовать государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей» … в форме выделения государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Исторический парк «Россия – моя история» …», - говорится в документе.

Целью реорганизации указано повышение эффективности управления.

Как сообщали Sibnovosti.ru, музей «Россия – моя история» открылся на территории бывшего военного городка в ноябре 2017 года. Он занимает три этажа отреставрированного бывшего гарнизонного дома офицеров. На реставрацию и создание экспозиции из областного бюджета было потрачено 430 млн руб., еще 107 млн руб. вложил «Газпром».

В ноябре прошлого года на заседании комитета законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности депутаты заявили о необходимости активизировать работу музейного комплекса.

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