В новосибирском городе Бердске создадут театр

Театр появится во втором по численности населения городе Новосибирской области Бердске. Расходы на его создание занесены в региональную составляющую нацпроекта «Культура», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Создание центра культурного развития в Бердске указано в мероприятиях одного из направлений нацпроекта – «Культурная среда». О планах создания нового театра рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. По его словам, проект в Бердске будет реализован в 2019-2020 годах. Для этого предполагается с помощью пристроя расширить здание городского центра культуры и досуга. В результате, должен появиться единый многофункциональный комплекс.

По мнению министра, проблем с набором сотрудников нового театра не будет. В настоящее время группа артистов работает на нескольких площадках в статусе некоммерческой организации.

«Труппа уже есть, как таковая», - заверил Игорь Решетников, отвечая на вопрос Sibnovosti.ru.

Кроме того, в трех действующих театрах пройдут ремонтные работы на общую сумму около 400 млн руб. В их числе, «Глобус», Театр кукол и карасукский театр «На окраине». Театр в райцентре Карасук ждут и другие перемены. В начале 2019 года он получит статус государственного, для театра разработают программу гастролей в соседних районах области.

По данным Министерства культуры Новосибирской области, финансирование нацпроекта «Культура» в регионе утверждено в объеме 1,64 млрд руб.

Фото: официальный сайт Бердска