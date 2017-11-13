Мультимедийный парк-музей «Россия – моя история» открыли в Новосибирске

В минувшее воскресенье в военном городке Новосибирска открылся мультимедийный парк-музей «Россия – моя история». На трех этажах отреставрированного бывшего гарнизонного дома офицеров размещено четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век. 1914-1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «XX век. 1945-2000 годы».

Вся информация представлена в музее с помощью интерактивных плазменных экранов и проекционных панелей.

«Что очень важно, в каждом разделе присутствуют страницы, посвященные истории Новосибирской области. Проект очень современный, здесь использованы подходы и оборудование, которые заинтересуют, в первую очередь, современную молодежь», - отметил на церемонии открытия выставки врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Первыми гостями исторического парка стали ученики Сибирского кадетского корпуса (СКК). Подростки снимали происходящее на камеры мобильных телефонов и делали селфи на фоне исторических персонажей.

«В основном, на больших экранах показывают сражения, которые были значимы для России, и ты смотришь и понимаешь, что это действительно так было. Это достаточно просто воспринимается, нежели на уроках или просто текстом. Поэтому все эти сражения увидели в красках и действительно поняли, что это значимые события для нашей страны», - поделилась с Sibnovosti.ru ученица СКК Людмила Кузнец.

Инициатива создания подобных комплексов в разных регионах России принадлежит председателю патриаршего совета по культуре епископу Тихону (Шевкунову). Первый такой музей открыли в декабре 2015 года в Москве. В 2016 году было принято решение создать мультимедийные исторические парки в 17 регионах, в том числе в Новосибирской и Омской областях.

«Здесь сделано все возможно для того, чтобы, заинтересовавшись историей, люди смогли сами исследовать, опираясь на какие-то источники, которые они сами смогут привлечь, исследовать, а что же происходило тогда», - сказал на церемонии открытия епископ Тихон.

Гарнизонный дом офицеров находится в военном городке, построенном на территории современного Октябрьского района Новосибирска в 1910-13 годы. До недавнего времени здание было заброшено и сильно пострадало после пожара. На реставрацию и создание экспозиции из областного бюджета потрачено 430 млн руб., еще 107 млн руб. вложил «Газпром». По словам Андрея Травникова, в будущем на территории военного городка планируется создать комплекс, включающий в себя спортивные, краеведческие и культурные объекты.