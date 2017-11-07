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Врио губернатора не считает чрезмерными расходы на парк «Россия – моя история»

Главная Культура
Новосибирск
17:55 7 Ноября 2017
музеи, история, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио губернатора Новосибирской области считает оправданными затраты на строительство в Новосибирске мультимедийного парка «Россия – моя история». Он откроется 12 ноября в здании бывшего Дома офицеров военного городка на ул. Тополевая. На создание парка было потрачено 537 млн руб.

430 млн руб. на проект выделил областной бюджет, оставшиеся 107 млн руб. перечислил «Газпром». Врио губернатора Андрей Травников считает открытие мультимедийного парка важным культурным и образовательным проектом.

«Если сравнить стоимость этого проекта со стоимостью строительства школы, детского сада, поликлиники или суммами, которые мы тратим на содержание нашего коммунального комплекса, в том числе, на компенсацию межтарифной разницы за коммунальные услуги на территории Новосибирской области, то эта сумма (затраты на парк «Россия – моя история» - Sibnovosti.ru) – она в разы меньше», - отметил врио губернатора.

Андрей Травников сообщил, что открытие мультимедийного парка станет первым шагом развития территории военного городка. В будущем здесь могут разместиться жилые кварталы, спортивные сооружения и рекреационные зоны.

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