«Городская усадьба Ново-Николаевска» сменила музей Кирова в Новосибирске

Новосибирский государственный краеведческий музей (НГКМ) представил обновленную экспозицию музея «Городская усадьба Ново-Николаевска». Ранее в одном из немногих сохранившихся жилых домов дореволюционного Ново-Николаевска на ул. Ленина располагался музей «С. М. Киров в Сибири».

В 1908 году этот деревянный дом построил извозчик Евсей Метлин, который переехал в Ново-Николаевск из Красноярска. Музей открылся здесь в 1947 году. По версии историков, Сергей Киров мог приходить в этот дом к снимавшему здесь комнату соратнику Александру Петухову. Реконструировать условия жизни ново-николаевского мещанства задумали еще в 2010 году, но завершили первый этап работ только сейчас.

«Мы не только сменили экспозицию. Мы постарались сделать ее такой, чтобы каждый человек, даже без сопровождения профессионального экскурсовода, спокойно здесь прошел и все понял. Мы сделали специальные тексты, мы сделали этикетаж каждой вещи и построили сам музей таким образом, как будто люди здесь жили, жили, а сегодня они просто ушли», - рассказал Sibnovosti.ru директор НГКМ Андрей Шаповалов.

В музее сохранена первоначальная внутренняя планировка жилого этажа, в прежнем виде восстановлен цокольный этаж, который впервые открыли для посетителей. Воссозданные интерьеры и бытовая обстановка дают представление о повседневной жизни рядовых горожан молодого Ново-Николаевска.

«У Евсея Метлина дом был не с конкретно этой мебелью, - отметил господин Шаповалов. – Но то, что эти предметы, такого класса, могли быть в доме у извозчика, это совершенно очевидно. Здесь все подлинные предметы либо конца XIX, либо начала XX века».

Возле дома на участке площадью 10 соток краеведы собираются в будущем воссоздать баню, голубятню, каретный сарай и другие хозяйственные постройки, которые располагались здесь более 100 лет назад.