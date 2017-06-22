В Новосибирске в День города выступят 6 приглашенных звезд

В воскресенье, 25 июня, в Новосибирске состоится празднование Дня города. В областном центре пройдет программа под названием «Новосибирск-124: Мечтать. Стремиться. Достигать». В этот день на городских площадках также выступят приглашенные артисты.

Так, в 20:00 в торговом центре «Сан Сити» выступит певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин (A-Dessa).

В 21:00 в торговом центре «Ройял Парк» перед гостями и жителями Новосибирска споет группа «Отпетые мошенники».

Торговый центр «Аура» приглашает горожан посмотреть выступление группы Burito. Начало в 18.00.

На набережной Оби выступят сразу три звезды. После 16:00 на сцене появятся L’One и Kristina Si (проект BlackStar), а также блогер Катя Клэп.