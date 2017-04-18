Частный музей магнитов открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылся новый музей. В нем собраны магниты со всего мира. В экспозиции— около 300 популярных туристических сувениров.

«Есть магниты с пейзажами или с символикой различных стран и городов — из стекла, дерева, керамики, меха и ткани. Например, магнит из Шотландии в виде волынки, для создания которого использовалась шкура, из которой делается этот музыкальный инструмент», — пояснила соавтор проекта Анна Кривощекова.

Кроме магнитов, в экспозиции музея — мини-коллекция карандашей из России и Европы и необычные сувениры: маски из Индонезии и Венеции, этнические костюмы, подсвечник с Мальдив, скульптура женщины из Африки и другие милые вещицы.

Музей «Компас» находится в на третьем этаже исторического здания (бывшего дома купца П. М. Зедайна) на улице Коммунистической, 45, офис 348.