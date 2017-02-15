Дом офицеров в Новосибирске станет площадкой для экспозиции об истории России

Бывший гарнизонный Дом офицеров в Новосибирске станет площадкой для мультимедийной экспозиции об истории России. Проект регионального правительства стоимостью в полмиллиарда рублей вынесен на антикоррупционную экспертизу, сообщается на портале «Электронная демократия».

Завершить работы должны в 2018 году. На обновленной площадке планируют разместить парк «Россия. Моя история». Основу экспозиции составит историческая выставка Русской православной церкви. Исторический парк будет включать в себя несколько экспозиционных блоков: «Рюриковичи», «Романовы», затем — «ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «ХХ век. 1945–2000 годы». Основу галереи составят 42 экспозиции с использованием проекторов, анимации, технологий 3D-моделирования и интерактивных экспонатов.

На создание выставки в региональном бюджете заложено 85 млн рублей. Для сравнения: на обустройство дворов и дорог в частном секторе Новосибирска из областной казны предполагается потратить 150 млн.

Заказчиком реконструкции здания бывшего гарнизонного Дома офицеров станет ГКУ «Управление капитального строительства».

Ранее бывший гарнизонный Дом Офицеров предлагали сделать сибирским центром современного искусства. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обратился к Министру культуры РФ Владимиру Мединскому в декабре 2015 года.