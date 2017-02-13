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Приручившему лисиц генетику поставят памятник в Новосибирске

Главная Культура
Новосибирск
12:33 13 Февраля 2017
общество, культура, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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Памятник академику Дмитрию Беляеву (1917-1985) появится в новосибирском Академгородке возле Института цитологии и генетики (в настоящее время - федеральный исследовательский центр) в честь столетия со дня рождения ученого, сообщает пресс-служба центра.

«В этом году исполняется 100 лет со дня рождения одного из основателей Института цитологии и генетики СО РАН, академика Дмитрия Константиновича Беляева. Более всего академик известен своим экспериментом по выведению одомашненных лис. Сущность его заключалась в отборе лисиц на эмоционально-положительные реакции к человеку. В результате удалось создать уникальную, известную во всем мире популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-черных лисиц, поведение которых формируется на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях», — сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Этот результат вошел в учебники генетики, а The New York Times утверждала, что это «возможно самый выдающийся эксперимент по выведению животных из когда-либо проводившихся». 

Ученого беспокоила также проблема сохранения генофондов исчезающих видов и пород сельскохозяйственных и диких животных. По инициативе академика в 1978 году было организовано Алтайское экспериментальное хозяйство СО АН СССР, в котором и сегодня содержатся беловежские зубры, алтайские маралы, серый украинский скот (порода коров), якутские лошади.

С именем Дмитрия Беляева связаны возрождение генетики, организация и становление Сибирского отделения Академии наук СССР и Института цитологии и генетики в его составе, налаживание связи с мировым генетическим сообществом и признание отечественной классической генетики.

Автор проекта памятника — художник Андрей Харкевич, ранее создавший памятник лабораторной мыши. Для выполнения этой работы приглашен известный красноярский скульптор Константин Зинич. Открытие памятника запланировано на 7 августа 2017 года.

Фото: институт цитологии и генетики СО РАН

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