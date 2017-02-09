В Новосибирской области появилась эмблема к 80-летию региона, которое состоится в сентябре 2017 года. Эмблему утвердил 6 февраля оргкомитет, а автором стал художник Юрий Бурика.

При разработке символики художник учитывал стилистику герба и флага НСО, а также фирменный стиль области, который в 2015 году приняло региональное министерство экономразвития, отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

«Цветовое наполнение знака, по задумке Юрия Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования», — добавили в пресс-службе.

Дизайнеры критикуют эмблему 80 летия Новосибирской области. По мнению экспертов, изображение перегружено деталями.

«Дизайнерское решение буквально должно было бы включать два приема. Например, мы могли бы цифру «80» и цвета. Или контур. В общем, надо было решать, что мы берем, а что нет. Потому что такие решения, к сожалению, никогда не получаются быстрыми, чистыми, считываемыми на ходу. Как всегда, мы видим слишком много смыслов», — прокомментировала исполнительный директор рекламной группы «Мелехов и Фирюлин».

Добавим, согласно концепции празднования 80-летия региона юбилейный год условно разделен на пять тематических этапов. Всего в плане по подготовке и проведению празднования на данный момент 140 мероприятий.