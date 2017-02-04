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В Новосибирске девушки с диагнозом рак решились на фотосессию

Главная Культура
Новосибирск
13:19 4 Февраля 2017
общество, культура, выставка
Источник:
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В новосибирском кинотеатре «Победа» открылась выставка фотографий «Красота против рака».

Представлены 17 фотографий новосибирских женщин, которые борются со смертельными онкологическими заболеваниями или уже находятся в ремиссии. Выставка выросла из проекта визажиста Анны Черпинской, декоратора Марии Воловик и фотографа Аси Молочковой.

Снимки и истории героинь размещены на обычных деревянных мольбертах.

Выставка проработает до 10 февраля, затем организаторы планируют «возить» экспозицию по торговым центрам, с которыми сейчас еще договариваются.

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