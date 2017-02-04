В Новосибирске девушки с диагнозом рак решились на фотосессию

В новосибирском кинотеатре «Победа» открылась выставка фотографий «Красота против рака».

Представлены 17 фотографий новосибирских женщин, которые борются со смертельными онкологическими заболеваниями или уже находятся в ремиссии. Выставка выросла из проекта визажиста Анны Черпинской, декоратора Марии Воловик и фотографа Аси Молочковой.

Снимки и истории героинь размещены на обычных деревянных мольбертах.

Выставка проработает до 10 февраля, затем организаторы планируют «возить» экспозицию по торговым центрам, с которыми сейчас еще договариваются.