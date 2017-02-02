Новосибирский худсовет не одобрил проект памятника Ростиславу Шило

Эскизы скульптуры, посвященной бывшему директору зоопарка Ростиславу Шило, не понравились экспертам худсовета Новосибирска. Проект памятника будут дорабатывать.

Эскиз скульптурной композиции в память о директоре зоопарка Ростиславе Шило представили на заседании новосибирского худсовета 1 февраля. Семья Шило планировала установить памятник на озере в зоопарке к годовщине его смерти — весной 2017 года, но эксперты худсовета раскритиковали проект, утвержденный на семейном совете.

Мнение экспертов по поводу памятника разделились. В частности, некоторые художники увидели в «протянутой руке» Ростислава Шило другое значение. Александр Шуриц, который ранее писал портреты директора зоопарка, назвал идею «китчем в чистом виде». Не понравилось участникам дискуссии и то, что скульптура помещена в беседку.

Специалисты решили создать рабочую группу, пригласить туда членов семьи Ростислава Шило и обсудить памятник еще раз, с учетом критики.

Депутат новосибирского горсовета, директор зоопарка Ростислав Шило скончался в апреле 2016 года. Его память была увековечена в названии зоопарка. Сейчас учреждением руководит сын покойного — Андрей Шило.

Иллюстрация: youtube.com. Фрагмент проекта памятника Ростиславу Шило