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Сибирское агентство новостей
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В Новосибирске подвели итоги фестиваля зимних скульптур

Главная Культура
Новосибирск
09:10 9 Января 2017
общество, культура, фестивали
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Скульптурная композиция команды из Братска «Велес» объявлена победителем XVII Сибирского фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Мэр Анатолий Локоть, вручая кубок победителям, отметил, что фестиваль из года в год «растет и по масштабам, и по уровню, становится международным».

В фестивале приняли участие 15 команд мастеров снежных скульптур из Томска, Северска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сочи, Братска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, а также из Киргизии и Казахстана и восемь команд школьников Новосибирска.

В распоряжении художников было четыре дня и блоки чистого прессованного снега высотой в три метра, для юных скульпторов - в полтора метра, оборудование и инструменты.

Наряду со скульптурами из снега с 2009 года в конкурсе участвуют также и ледовые.

По условиям конкурса все произведения выполняются только из неокрашенного снега или льда, без использования электроподсветки и при отсутствии наружных и внутренних каркасов из других материалов, не разрешается применять электроинструменты.

В этом году основным мотивом фестиваля стал Год экологии.

Первый Сибирский фестиваль снежной скульптуры состоялся в декабре 2000 года.

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