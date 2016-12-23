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Никас Сафронов подарил портрет Владимиру Городецкому

Главная Культура
Новосибирск
13:23 23 Декабря 2016
общество, культура, выставки
Автор: Sibnovosti.ru
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Художник Никас Сафронов открыл свою выставку в Новосибирске. 22 декабря с ним встретился губернатор. Художник подарил Владимиру Городецкому картину с его изображением, сообщили в пресс-службе главы региона.

Портрет губернатора представляет собой репродукцию одной из его известных фотографий, перенесенную на оранжевый фон.

«Проведение выставок известных мастеров – неотъемлемая часть культурных мероприятий, способствующих творческому развитию жителей региона. Искусство открывает нам возможность по-другому взглянуть на окружающий мир, увидеть реальность глазами художника, открыть для себя новые возможности. Новосибирскую область по праву можно назвать одним из культурных центров страны с богатыми художественными традициями, и проведение выставки такого художника как Никас Сафронов способно окрасить культурную жизнь региона новыми красками», — прокомментировал на открытии министр культуры региона Игорь Решетников.

Персональная выставка Сафронова «Избранное» будет работать в Новосибирском государственном художественном музее до 26 февраля. Художник представил 150 работ. Кроме того, в первые дни экспозиции Сафронов проведет несколько мастер-классов.

Фото: пресс-служба регионального правительства

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