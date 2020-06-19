В китайской столице ограничивают передвижение людей

Пекин принял ряд мер по ужесточению контроля за потоками людей после появления новых случаев инфекции COVID-19. О них сообщило «Международное радио Китая».

По словам заместителя главы и официального представителя городского управления общественной безопасности Пань Сюйхуна, Пекин не разрешено покидать людям с подтвержденным COVID-19, а также с подозрением на него. Запрет распространяется на тех, тем, кто имел близкие контакты с больными, бессимптомным носителям коронавируса и людям с лихорадкой. Под запрет попали также граждане, которые с 30 мая посещал оптовый рынок сельскохозяйственной продукции Синьфади или имели тесные контакты с сотрудниками; люди, проживающие в районах со средним и высоким уровнем риска.

Большинство новых подтвержденных случаев заболевания в Пекине были связаны с рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай китайской столицы.

Остальные граждане должны избегать необязательных поездок за пределы Пекина, при этом свидетельство об отрицательном тесте на нуклеиновые кислоты, выданное в течение последних семи дней, является обязательным для тех, кому действительно необходимо покинуть город.

Ведомства гражданской авиации и железнодорожного транспорта также наложили ограничения на покупку билетов.

С 11 по 17 июня Пекин сообщил о 158 случаях локального заражения COVID-19.

Фото: сайт «Международного радио Китая»