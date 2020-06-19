19 июня
Новосибирск
погода +12 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В китайской столице ограничивают передвижение людей

Главная Китай
Новосибирск
13:09 19 Июня 2020
китай, вирус, пекин
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пекин принял ряд мер по ужесточению контроля за потоками людей после появления новых случаев инфекции COVID-19. О них сообщило «Международное радио Китая».

По словам заместителя главы и официального представителя городского управления общественной безопасности Пань Сюйхуна, Пекин не разрешено покидать людям с подтвержденным COVID-19, а также с подозрением на него. Запрет распространяется на тех, тем, кто имел близкие контакты с больными, бессимптомным носителям коронавируса и людям с лихорадкой. Под запрет попали также граждане, которые с 30 мая посещал оптовый рынок сельскохозяйственной продукции Синьфади или имели тесные контакты с сотрудниками; люди, проживающие в районах со средним и высоким уровнем риска.

Большинство новых подтвержденных случаев заболевания в Пекине были связаны с рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай китайской столицы.

Остальные граждане должны избегать необязательных поездок за пределы Пекина, при этом свидетельство об отрицательном тесте на нуклеиновые кислоты, выданное в течение последних семи дней, является обязательным для тех, кому действительно необходимо покинуть город.

Ведомства гражданской авиации и железнодорожного транспорта также наложили ограничения на покупку билетов.

С 11 по 17 июня Пекин сообщил о 158 случаях локального заражения COVID-19.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае распространяется система электронных железнодорожных билетов

В Китае распространяется система электронных железнодорожных билетов

18 Июня 2020 г.
Она будет действовать и для поездов со скоростью движения менее 160 км/ч
Новости Новосибирска: Huawei стала мировым лидером среди поставщиков смартфонов

Huawei стала мировым лидером среди поставщиков смартфонов

17 Июня 2020 г.
Китайская компания обошла Samsung
Новости Новосибирска: Старые промбазы Китая рекомендовано использовать для туризма и кино

Старые промбазы Китая рекомендовано использовать для туризма и кино

16 Июня 2020 г.
Предложения содержатся в плане госкомитета по делам развития и реформ КНР
Новости Новосибирска: В китайской столице регистрируют новые случаи заражения COVID-19

В китайской столице регистрируют новые случаи заражения COVID-19

15 Июня 2020 г.
В минувшее воскресенье в Пекине было зарегистрировано 36 случаев
Новости Новосибирска: Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

11 Июня 2020 г.
Строительство завода началось в Хух-Хото
Новости Новосибирска: Для панд в Китае создают национальный парк

Для панд в Китае создают национальный парк

10 Июня 2020 г.
Его планируется открыть до конца 2020 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

16 Июня 2020 г.
Общее количество умерших пациентов достигло 60
Новости Новосибирска: В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

16 Июня 2020 г.
Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев
Новости Новосибирска: Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

17 Июня 2020 г.
Пешеходный переход соединит пляж «Наутилус» со станцией «Спортивная»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru