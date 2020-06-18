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В Китае распространяется система электронных железнодорожных билетов

Главная Китай
Новосибирск
13:40 18 Июня 2020
билеты, китай, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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С предстоящей субботы в Китае для поездов, курсирующих со скоростью ниже 160 км/ч, будет введена система электронных билетов. По всей стране более 1,3 тыс. железнодорожных вокзалов присоединятся к новой схеме, сообщило «Синьхуа» со ссылкой на компанию China State Railway Group Co., Ltd.

Электронные билеты, которые ранее были введены исключительно для высокоскоростных и междугородних составов, теперь станут доступны на поезда с обычной скоростью. Это позволит довести общее количество железнодорожных вокзалов, охваченных системой электронных билетов, до более чем 2,4 тыс., и принести выгоду более 95% железнодорожных пассажиров страны.

Пассажиры, пользующиеся электронными билетами, могут проходить проверку билетов с помощью своих удостоверений личности и систем распознавания лиц вместо того, чтобы забирать купленные билеты в кассах на станциях. Эта система также помогает сократить время ожидания и эффективно предотвратить риск потери билетов или покупки поддельных билетов.

Система электронных билетов в экспериментальном порядке была задействована на станциях высокоскоростных поездов в островной провинции Хайнань в ноябре 2018 года, и затем охватила все высокоскоростные, междугородние железные дороги в континентальной части Китая к 29 апреля этого года.

С момента ее запуска в 2018 году до конца мая текущего года в стране в общей сложности было продано около 872 млн электронных железнодорожных билетов.

Фото: pixabay.com

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