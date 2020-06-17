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Huawei стала мировым лидером среди поставщиков смартфонов

Главная Китай
Новосибирск
12:02 17 Июня 2020
китай, поставки, лидер
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайская Huawei впервые обошла Samsung и стала лидером среди поставщиков смартфонов. Об этом сообщила «Жэньминь жибао».

По данным сайта cnTechPost, который ссылается на доклад структуры по рыночным исследованиям Counterpoint, в апреле объем поставок смартфонов в мире составил 69,37 млн единиц, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Доля Samsung на этом рынке составила 19,1%, а Huawei – 21,4%.

В сообщении говорится, что главной причиной лидирующего положения китайской компании стала блокировка индийского рынка для Samsung. Это значительно сократило объем продаж мобильных телефонов южнокорейского производителя.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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