Старые промбазы Китая рекомендовано использовать для туризма и кино

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР поощряет старые промышленные базы страны более широко использовать свое индустриальное прошлое для развития туризма. Еще один вариант - превратить отслужившие производственные объекты в киностудии, сообщает «Международное радио Китая».

Старые промышленные базы должны привлекать местный бизнес, чтобы способствовать развитию индустриального туризма, сочетающего в себе развлекательные и образовательные функции. Такое предложение содержится в новом плане Госкомитета.

Госкомитет по делам развития и реформ призвал приложить усилия для интеграции индустриального наследия в современный бизнес, трансформации бывших заводов и производств в культурные и креативные парки, съемочные площадки для кино и телевидения.

Старые промышленные базы страны также могут развивать выставочный сегмент, проводить культурные мероприятия с упором на свое индустриальное наследие, развивать производство и продажу специфических произведений искусства, говорится в документе.

Фото: сайт «Международного радио Китая»