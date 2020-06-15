15 июня
Новосибирск
погода +16 °C
69.12
 
€ 78.52
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В китайской столице регистрируют новые случаи заражения COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
14:00 15 Июня 2020
китай, вирус, пекин
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В минувшее воскресенье в Пекине было зарегистрировано 36 новых подтвержденных случаев локального заражения COVID-19. Об этом сегодня сообщило «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По состоянию на конец воскресенья, в Пекине было зафиксировано 499 подтвержденных случаев локального заражения COVID-19, из которых 411 выписались из медучреждений после выздоровления, еще девять человек скончались от этой болезни. 79 пациентов на тот момент еще проходили лечение в больницах, и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции находились под медицинским наблюдением.

К концу того же дня в китайской столице в общей сложности было зарегистрировано 174 завезенных из-за рубежа случая заболевания COVID-19.

Фото: сайт «Синьхуа»

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

11 Июня 2020 г.
Строительство завода началось в Хух-Хото
Новости Новосибирска: Для панд в Китае создают национальный парк

Для панд в Китае создают национальный парк

10 Июня 2020 г.
Его планируется открыть до конца 2020 года
Новости Новосибирска: В Китае закрывают поля для гольфа

В Китае закрывают поля для гольфа

9 Июня 2020 г.
Их строительство и содержание требует много ресурсов
Новости Новосибирска: В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

8 Июня 2020 г.
Apollo Park занимает 13,5 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

5 Июня 2020 г.
Они призваны способствовать восстановлению бизнеса и торговли
Новости Новосибирска: Наводнения обрушились на китайскую провинцию

Наводнения обрушились на китайскую провинцию

4 Июня 2020 г.
Уровень воды в девяти водохранилищах превысил максимальную отметку
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области рассчитывают ускорить достройку проблемных домов

В Новосибирской области рассчитывают ускорить достройку проблемных домов

10 Июня 2020 г.
Доля федеральных средств может быть увеличена
Новости Новосибирска: У новосибирских ритейлеров портится настроение

У новосибирских ритейлеров портится настроение

10 Июня 2020 г.
Экономическую обстановку считают неблагоприятной 27% опрошенных
Новости Новосибирска: К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

11 Июня 2020 г.
Он рассчитан на нагрузку вдвое больше
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19