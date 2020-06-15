В китайской столице регистрируют новые случаи заражения COVID-19

В минувшее воскресенье в Пекине было зарегистрировано 36 новых подтвержденных случаев локального заражения COVID-19. Об этом сегодня сообщило «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По состоянию на конец воскресенья, в Пекине было зафиксировано 499 подтвержденных случаев локального заражения COVID-19, из которых 411 выписались из медучреждений после выздоровления, еще девять человек скончались от этой болезни. 79 пациентов на тот момент еще проходили лечение в больницах, и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции находились под медицинским наблюдением.

К концу того же дня в китайской столице в общей сложности было зарегистрировано 174 завезенных из-за рубежа случая заболевания COVID-19.

Фото: сайт «Синьхуа»