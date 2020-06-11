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Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

Главная Китай
Новосибирск
13:56 11 Июня 2020
китай, завод, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный упаковочный гигант Tetra Pak приступил к строительству нового завода по производству крышек, сообщает «Жэньминь жибао». Он расположен в городе Хух-Хото - административном центре автономного района Внутренняя Монголия в северном Китае.

Компания намерена инвестировать 700 млн юаней (около $98,8 млн) в строительство нового завода в зоне экономического и технологического развития Хух-Хото.

Ожидается, что строительство будет завершено в начале 2021 года. Новый завод сможет производить 10 млрд картонных крышек в год после его сдачи в эксплуатацию, создавая при этом 200 рабочих мест.

Аналитики говорят, что завод обеспечит более стабильную и эффективную поставку крышек клиентам, в том числе, в китайские молочные гиганты Yili и Mengniu, базирующиеся во Внутренней Монголии.

Фото: pixabay.com

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