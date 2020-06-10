10 июня
Новосибирск
погода +16 °C
68.67
 
€ 77.35
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Для панд в Китае создают национальный парк

Главная Китай
Новосибирск
11:52 10 Июня 2020
китай, парк, панда
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Китай до конца нынешнего года откроет национальный парк больших панд. Он объединит 80 разрозненных заповедных зон обитания «бамбуковых медведей», сообщает «Международное радио Китая».

Площадь национального парка составит 27,13 тыс. кв. км. 74% его территории будет находиться в провинции Сычуань, остальные земли – в прилегающих районах провинций Ганьсу и Шэньси.

Главная цель создания национального парка – наладить связь между географически разрозненными заповедными зонами обитания «бамбуковых медведей», обеспечить их беспрепятственную миграции с тем, чтобы происходило нормальное обновление генофонда.

На территории парка будут обитать 1 630 диких панд, или 87,5% от их общей популяции в Китае. Работа по созданию парка началась в январе 2017 года. В развитие соответствующей инфраструктуры и восстановление экологии было инвестировано 4,7 млрд юаней ($660 млн). В национальном парке создано 4 839 точек наблюдения за большими пандами, разработаны маршруты экопатрулирования общей протяженностью 10,58 тыс. км.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае закрывают поля для гольфа

В Китае закрывают поля для гольфа

9 Июня 2020 г.
Их строительство и содержание требует много ресурсов
Новости Новосибирска: В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

8 Июня 2020 г.
Apollo Park занимает 13,5 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

5 Июня 2020 г.
Они призваны способствовать восстановлению бизнеса и торговли
Новости Новосибирска: Наводнения обрушились на китайскую провинцию

Наводнения обрушились на китайскую провинцию

4 Июня 2020 г.
Уровень воды в девяти водохранилищах превысил максимальную отметку
Новости Новосибирска: Китай отправит зонд на Марс летом этого года

Китай отправит зонд на Марс летом этого года

3 Июня 2020 г.
Аппарат достигнет гравитационного поля планеты в феврале 2021 года
Новости Новосибирска: Китайский остров превращают в порт свободной торговли

Китайский остров превращают в порт свободной торговли

2 Июня 2020 г.
Власти Китая обнародовали генплан порта свободной торговли на Хайнане
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

5 Июня 2020 г.
Мэры городов востока России решили обратиться в правительство РФ за поддержкой
Новости Новосибирска: На берегу Оби хотят поставить памятник подлодке «Новосибирск»

На берегу Оби хотят поставить памятник подлодке «Новосибирск»

9 Июня 2020 г.
С инициативой выступил «Союз силовых структур Родины»
Новости Новосибирска: В Новосибирской области скончалось уже 40 пациентов с COVID-19

В Новосибирской области скончалось уже 40 пациентов с COVID-19

6 Июня 2020 г.
В регионе началось тестирования медицинских работников на антитела к коронавирусу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19