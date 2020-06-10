Для панд в Китае создают национальный парк

Китай до конца нынешнего года откроет национальный парк больших панд. Он объединит 80 разрозненных заповедных зон обитания «бамбуковых медведей», сообщает «Международное радио Китая».

Площадь национального парка составит 27,13 тыс. кв. км. 74% его территории будет находиться в провинции Сычуань, остальные земли – в прилегающих районах провинций Ганьсу и Шэньси.

Главная цель создания национального парка – наладить связь между географически разрозненными заповедными зонами обитания «бамбуковых медведей», обеспечить их беспрепятственную миграции с тем, чтобы происходило нормальное обновление генофонда.

На территории парка будут обитать 1 630 диких панд, или 87,5% от их общей популяции в Китае. Работа по созданию парка началась в январе 2017 года. В развитие соответствующей инфраструктуры и восстановление экологии было инвестировано 4,7 млрд юаней ($660 млн). В национальном парке создано 4 839 точек наблюдения за большими пандами, разработаны маршруты экопатрулирования общей протяженностью 10,58 тыс. км.

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