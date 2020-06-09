В Китае закрывают поля для гольфа

К концу 2019 года в Китае было закрыто 131 поле для гольфа. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

За 2019 год были закрыты четыре незаконно построенных проекта гольф-полей в провинциях Цзянсу, Хунань, Гуандун и Шэньси, уточняет ведомство.

С 2017 года в стране принимаются строгие меры в отношении этих объектов с целью сохранения водных и земельных ресурсов. Их строительство и содержание очень ресурсоемки, в то время как многие китайские города испытывают нехватку воды и земли.

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