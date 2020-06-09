9 июня
Новосибирск
погода +19 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае закрывают поля для гольфа

Главная Китай
Новосибирск
15:32 9 Июня 2020
китай, гольф, ресурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

К концу 2019 года в Китае было закрыто 131 поле для гольфа. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

За 2019 год были закрыты четыре незаконно построенных проекта гольф-полей в провинциях Цзянсу, Хунань, Гуандун и Шэньси, уточняет ведомство.

С 2017 года в стране принимаются строгие меры в отношении этих объектов с целью сохранения водных и земельных ресурсов. Их строительство и содержание очень ресурсоемки, в то время как многие китайские города испытывают нехватку воды и земли.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

8 Июня 2020 г.
Apollo Park занимает 13,5 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

5 Июня 2020 г.
Они призваны способствовать восстановлению бизнеса и торговли
Новости Новосибирска: Наводнения обрушились на китайскую провинцию

Наводнения обрушились на китайскую провинцию

4 Июня 2020 г.
Уровень воды в девяти водохранилищах превысил максимальную отметку
Новости Новосибирска: Китай отправит зонд на Марс летом этого года

Китай отправит зонд на Марс летом этого года

3 Июня 2020 г.
Аппарат достигнет гравитационного поля планеты в феврале 2021 года
Новости Новосибирска: Китайский остров превращают в порт свободной торговли

Китайский остров превращают в порт свободной торговли

2 Июня 2020 г.
Власти Китая обнародовали генплан порта свободной торговли на Хайнане
Новости Новосибирска: Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

1 Июня 2020 г.
Автомобилисты теперь должны пристегиваться ремнями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

5 Июня 2020 г.
Мэры городов востока России решили обратиться в правительство РФ за поддержкой
Новости Новосибирска: Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

5 Июня 2020 г.
Новое будет сдано в 2022 году
Новости Новосибирска: Коронавирус унес жизни еще двух новосибирских пациентов

Коронавирус унес жизни еще двух новосибирских пациентов

5 Июня 2020 г.
Число новых случаев заражения за сутки не опускается ниже 100
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19