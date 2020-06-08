В китайской столице создали базу для тестирования беспилотных автомобилей

В Пекине построили новую базу для тестирования транспортных средств автономного вождения. Она называется Apollo Park и занимает площадь 13,5 тыс. кв. м в районе экономико-технологического освоения в юго-восточном пригороде, сообщает «Жэньминь жибао».

База была оснащена более чем 200 тестовыми автомобилями с автономным вождением, а также имеет такие функции, как хранение аксессуаров на складе, облачное управление большими объемами данных, сетевые операции, обслуживание и калибровка, а также разработки и тестирования. Ожидается, что эта база ускорит применение технологии беспилотного вождения.

Пекин издал подробные правила проведения тестирования автономных транспортных средств в декабре прошлого года. Правила дали зеленый свет дорожным тестированиям для этих транспортных средств с возможностью провоза пассажиров.

Из соображений безопасности тестируемые транспортные средства при тестировании оборудованы необходимым, а именно самописцем данных автоматического вождения и аварийной системой, позволяющей человеку переключить режим беспилотного вождения на пилотный, это предусмотрено в соответствующем регламенте города Пекин.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»