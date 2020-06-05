Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

Чтобы способствовать возобновлению бизнеса и восстановлению торговли, а также ускорить восстановление объемов потребления, 6 июня в Пекине начнется «сезон покупок». Город инвестирует 12,2 млрд юаней на выпуск потребительских талонов, сообщает «Международное радио Китая».

«Сезон покупок» в Пекине стартует 6 июня и завершится после октябрьской «золотой недели». Будет охвачена индустрия питания, шоппинг, культура, туризм, образование, спорт и другие области. В «сезоне покупок» будет применяться модель, когда «правительство определяет условия, предприятия действуют в соответствии с ними, а народ принимает в этом участие». В настоящее время организовано более 400 ключевых видов деятельности.

В качестве важного сегмента «сезона потребления» Пекин использует модель совместной разработки специальных талонов на сумму 2,2 млрд юаней. Будет выпущено более 10 тыс. талонов общей стоимостью в 10 млрд юаней. К ним относится выдача специальных потребительских талонов и «умных» потребительских талонов на приобретение продуктов для пекинских потребителей, а также специальных потребительских талонов для нуждающихся и малообеспеченных семей, общественных работников, медицинского персонала и других групп лиц.

Первая партия специальных потребительских талонов и «умных» потребительских талонов на приобретение продуктов будет представлена 6 июня в приложении JD (Jingdong). Специальные потребительские талоны могут быть использованы при участии офлайн-продавцов в зонах общественного питания и на покупку товаров в Пекине. Всего в июне будет выпущено четыре партии таких талонов. «Умные» потребительские талоны можно использовать при покупке «умных» товаров, таких как «умная связь» (коммуникации), «умная» бытовая техника, «умные» дома и др. на онлайн-платформах, таких как JD (Jingdong).com, и в офлайн-магазинах, таких как Easyhome.

Фото: сайт «Международного радио Китая»