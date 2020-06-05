5 июня
Новосибирск
погода +12 °C
69.02
 
€ 77.32
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пекин инвестирует 12,2 млрд юаней в потребительские талоны

Главная Китай
Новосибирск
13:58 5 Июня 2020
китай, потребители, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Чтобы способствовать возобновлению бизнеса и восстановлению торговли, а также ускорить восстановление объемов потребления, 6 июня в Пекине начнется «сезон покупок». Город инвестирует 12,2 млрд юаней на выпуск потребительских талонов, сообщает «Международное радио Китая».

«Сезон покупок» в Пекине стартует 6 июня и завершится после октябрьской «золотой недели». Будет охвачена индустрия питания, шоппинг, культура, туризм, образование, спорт и другие области. В «сезоне покупок» будет применяться модель, когда «правительство определяет условия, предприятия действуют в соответствии с ними, а народ принимает в этом участие». В настоящее время организовано более 400 ключевых видов деятельности.

В качестве важного сегмента «сезона потребления» Пекин использует модель совместной разработки специальных талонов на сумму 2,2 млрд юаней. Будет выпущено более 10 тыс. талонов общей стоимостью в 10 млрд юаней. К ним относится выдача специальных потребительских талонов и «умных» потребительских талонов на приобретение продуктов для пекинских потребителей, а также специальных потребительских талонов для нуждающихся и малообеспеченных семей, общественных работников, медицинского персонала и других групп лиц.

Первая партия специальных потребительских талонов и «умных» потребительских талонов на приобретение продуктов будет представлена 6 июня в приложении JD (Jingdong). Специальные потребительские талоны могут быть использованы при участии офлайн-продавцов в зонах общественного питания и на покупку товаров в Пекине. Всего в июне будет выпущено четыре партии таких талонов. «Умные» потребительские талоны можно использовать при покупке «умных» товаров, таких как «умная связь» (коммуникации), «умная» бытовая техника, «умные» дома и др. на онлайн-платформах, таких как JD (Jingdong).com, и в офлайн-магазинах, таких как Easyhome.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Наводнения обрушились на китайскую провинцию

Наводнения обрушились на китайскую провинцию

4 Июня 2020 г.
Уровень воды в девяти водохранилищах превысил максимальную отметку
Новости Новосибирска: Китай отправит зонд на Марс летом этого года

Китай отправит зонд на Марс летом этого года

3 Июня 2020 г.
Аппарат достигнет гравитационного поля планеты в феврале 2021 года
Новости Новосибирска: Китайский остров превращают в порт свободной торговли

Китайский остров превращают в порт свободной торговли

2 Июня 2020 г.
Власти Китая обнародовали генплан порта свободной торговли на Хайнане
Новости Новосибирска: Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

1 Июня 2020 г.
Автомобилисты теперь должны пристегиваться ремнями
Новости Новосибирска: Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

29 Мая 2020 г.
CR929 – совместный проект COMAC и «Объединенной авиастроительной корпорации»
Новости Новосибирска: В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

28 Мая 2020 г.
Его представила CSSC
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

4 Июня 2020 г.
Округ потерял из-за нее 3,8 тыс. человек за квартал
Новости Новосибирска: В Новосибирской области отменено требование карантина для приезжающих из других регионов

В Новосибирской области отменено требование карантина для приезжающих из других регионов

1 Июня 2020 г.
Решение об этом принято на заседании новосибирского правительства
Новости Новосибирска: В футбольном «Новосибирске» меняется состав

В футбольном «Новосибирске» меняется состав

2 Июня 2020 г.
Клуб покидают девять игроков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19